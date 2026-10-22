Осенний листопад: Минчистоты Подмосковья напомнило правила уборки дворов

Осенью уборка опавших листьев во дворах, на дорогах и в общественных пространствах входит в обязательный комплекс работ по содержанию территорий. Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, за очистку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие организации, а периодичность работ регламентируется специальными технологическими картами. В первую очередь коммунальщики обязаны расчищать пешеходные дорожки, входные группы и ливневки. Если листва не убирается вовремя, гражданам рекомендуют обращаться в УК, ведомство или специальный чат-бот. Об этом пишет портал REGIONS.