Осенний листопад: Минчистоты Подмосковья напомнило правила уборки дворов
REGIONS: пожаловаться на неубранные газоны через бот могут жители Подмосковья
Осенью уборка опавших листьев во дворах, на дорогах и в общественных пространствах входит в обязательный комплекс работ по содержанию территорий. Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, за очистку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие организации, а периодичность работ регламентируется специальными технологическими картами. В первую очередь коммунальщики обязаны расчищать пешеходные дорожки, входные группы и ливневки. Если листва не убирается вовремя, гражданам рекомендуют обращаться в УК, ведомство или специальный чат-бот. Об этом пишет портал REGIONS.
Правила уборки листвы и алгоритм действий при бездействии УК
- Кто отвечает за уборку:
- Во дворах МКД: управляющие организации и их подрядные организации;
- В парках и на общественных пространствах: профильные муниципальные службы.
- Приоритетные зоны очистки: дорожно-тропиночные сети, входные группы в подъезды и водоотводные решетки.
- Нормативная база: технологические карты содержания объектов благоустройства (утверждены распоряжением Минблагоустройства Московской области № 10Р-15 от 20 марта 2020 года).
- Куда жаловаться при нарушении графика уборки:
- Направить официальную претензию с фотографиями и указанием точного адреса в свою управляющую организацию;
- Обратиться в территориальный отдел областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору (при отсутствии реакции УК);
- Воспользоваться профильным чат-ботом МинЧистоты в мессенджере МАКС — для оперативного решения проблемы.