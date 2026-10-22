Осенний листопад: Минчистоты Подмосковья напомнило правила уборки дворов

REGIONS: пожаловаться на неубранные газоны через бот могут жители Подмосковья

Общество

Осенью уборка опавших листьев во дворах, на дорогах и в общественных пространствах входит в обязательный комплекс работ по содержанию территорий. Как пояснили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, за очистку дворов многоквартирных домов отвечают управляющие организации, а периодичность работ регламентируется специальными технологическими картами. В первую очередь коммунальщики обязаны расчищать пешеходные дорожки, входные группы и ливневки. Если листва не убирается вовремя, гражданам рекомендуют обращаться в УК, ведомство или специальный чат-бот. Об этом пишет портал REGIONS.

Правила уборки листвы и алгоритм действий при бездействии УК

  • Кто отвечает за уборку:
    • Во дворах МКД: управляющие организации и их подрядные организации;
    • В парках и на общественных пространствах: профильные муниципальные службы.
  • Приоритетные зоны очистки: дорожно-тропиночные сети, входные группы в подъезды и водоотводные решетки.
  • Нормативная база: технологические карты содержания объектов благоустройства (утверждены распоряжением Минблагоустройства Московской области № 10Р-15 от 20 марта 2020 года).
  • Куда жаловаться при нарушении графика уборки:
    • Направить официальную претензию с фотографиями и указанием точного адреса в свою управляющую организацию;
    • Обратиться в территориальный отдел областного Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору (при отсутствии реакции УК);
    • Воспользоваться профильным чат-ботом МинЧистоты в мессенджере МАКС — для оперативного решения проблемы.

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