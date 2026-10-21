Назван главный цвет осени
Блогер Глосс назвала самый модный цвет этой осени
Шоколадный цвет стал самым модным этой осенью, потеснив вечный черный. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам инфлюэнсера, глубокий коричневый оттенок удачно сочетается с красным, голубым или розовым. А с серым и зеленым он смотрится особенно стильно. Так что если вы думаете, что надеть в новом сезоне, присмотритесь к шоколадной гамме. Она и универсальна, и выглядит дорого.
Пока можно только гадать, станет ли шоколадный цвет постоянным в повседневной одежде. Впрочем, если верить блогеру, черный уже не так актуален. И это, пожалуй, главный сигнал для тех, кто следит за модой.
Ранее стало известно, что обувь из 90-х вернулась и диктует моду осени.