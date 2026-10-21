Назван главный цвет осени

Шоколадный цвет стал самым модным этой осенью, потеснив вечный черный. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам инфлюэнсера, глубокий коричневый оттенок удачно сочетается с красным, голубым или розовым. А с серым и зеленым он смотрится особенно стильно. Так что если вы думаете, что надеть в новом сезоне, присмотритесь к шоколадной гамме. Она и универсальна, и выглядит дорого.

Пока можно только гадать, станет ли шоколадный цвет постоянным в повседневной одежде. Впрочем, если верить блогеру, черный уже не так актуален. И это, пожалуй, главный сигнал для тех, кто следит за модой.

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