«Снежный городок» попал под бульдозер: мэрия Кемерова объявила охоту на нелегальные ларьки

Кемеровские власти продолжают зачищать город от самовольных торговых точек. В очередной расстрельный список, подписанный мэром Дмитрием Анисимовым, угодили три ларька, которые исчезнут с улиц кузбасской столицы до конца года, передает VSE42.RU ⁠.

Самой заметной потерей для уличного ретейла станет киоск «Снежный городок», притулившийся напротив ЦУМа на улице Кирова, 41/2. Помимо него, участь быть снесенными постигла торговый павильон северо-западнее дома № 30 по улице Патриотов и ларек на Логовой, 37/1.

Исполнять постановление будет специализированная организация. Все три объекта признаны размещенными незаконно, а значит, их владельцам не стоит рассчитывать на компенсацию или перенос.

Это уже далеко не первая волна демонтажа в Кемерове — мэрия планомерно избавляется от построек, портящих, по мнению чиновников, архитектурный облик города и занимающих землю без правоустанавливающих документов.