Кислый и горький: бариста объяснил, почему нельзя заваривать кофе прямо в термосе

Бариста подмосковного ресторана Давид Кохан в беседе с REGIONS объяснил, почему кофе, залитый в термос, быстро приобретает кислый и горький привкус. Главная причина — термос продолжает варить напиток даже без огня.

Кофе — живой напиток. В горячей воде продолжают выделяться масла, дубильные вещества и кислоты. В открытой чашке он быстро остывает, и процессы замедляются. Но термос держит высокую температуру часами, и напиток фактически переваривается. В результате вместо сбалансированного кофе получается переэкстрагированный напиток с избытком танинов и кислот.

По словам бариста, три главных врага кофе в термосе — время, температура и доступ воздуха. Время вытягивает дубильные вещества, вызывая вяжущую горечь. Температура выше 70 градусов разрушает эфирные масла, отвечающие за аромат. Ограниченный доступ воздуха приводит к накоплению углекислого газа, который связывается с кислотами.

Кохан советует не заваривать молотый кофе прямо в термосе. Лучше приготовить его отдельно в турке или кофеварке, дать остыть до 85 градусов и перелить в предварительно прогретый термос. Оптимальное время хранения — не более 2-3 часов, идеально — до часа. Не стоит часто открывать крышку, чтобы не допускать кислород. Важен и материал: дешевый пластик или некачественная сталь оставляют привкус. Лучший выбор — термос с керамическим покрытием внутри и качественной крышкой.

