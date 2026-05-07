Луис Сквиччиарини объяснил, почему онкобольная Лерчек может выглядеть бодрой и заниматься спортом

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая уже несколько месяцев борется с раком желудка четвертой стадии, вновь оказалась в центре споров. На этот раз поводом стало видео, на котором блогер занимается в спортзале. Некоторые пользователи сочли, что ее внешний вид и активность не соответствуют тяжелому диагнозу. В комментариях заговорили о нестыковках в сроках лечения и отсутствии характерных для химиотерапии внешних признаков.

Возлюбленный и мать ребенка Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини, не оставил сомнения без ответа. Он пообещал обнародовать медицинские выписки, чтобы прекратить спекуляции, и объяснил, что современные методы лечения действительно позволяют сохранять качество жизни даже при четвертой стадии, пишет Teleprogramma.org.

«Каждый клинический случай уникален, и внешний вид пациента не всегда отражает тяжесть болезни», — написал он, призвав не сеять ненависть.

Напомним, что диагноз Лерчек был поставлен после рождения сына. Всю беременность она находилась под домашним арестом по делу о незаконном выводе средств, и, по словам ее близких, необходимую медицинскую помощь ей не оказывали.

Автор скандального видео, фитнес-блогер Алина Расковская, за нарушение правил съемки лишилась годового абонемента в спортзале. Однако она не согласна с решением руководства спортивного центра и продолжает сомневаться в диагнозе Лерчек, призывая аудиторию «открыть глаза».

Ранее онколог Евгений Черемушки высказался о возвращении Валерии Чекалиной к танцам.