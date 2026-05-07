«Не смог смотреть и десяти минут»: Самойленко разнес «Сказку о царе Салтане» и «Онегина» братьев Андреасян
Teleprogramma: Самойленко раскритиковал экранизацию сказки Пушкина Андреасяном
Известный российский актер Александр Самойленко редко дает резкие интервью, но на этот раз он не стал сдерживаться. В одном из недавних шоу он высказался о работах братьев Андреасян, которые в последние годы активно экранизируют русскую классику, пишет Teleprogramma.org.
Речь шла о фильмах «Евгений Онегин» и «Сказка о царе Салтане». Самойленко признался, что не смог посмотреть последнюю картину даже десять минут.
«Как можно взять Александра Сергеевича Пушкина и переложить в прозу? Я не понимаю. А зачем? Это первый вопрос. Второй — а как это можно? Я начал смотреть "Сказку о царе Салтане"…» — негодовал артист.
Единственное, что похвалил актер в экранизациях, — это костюмы.
«Костюмы — чики-пуки!» — иронично заметил он.
Тем временем братья Андреасян не унывают. Они анонсировали экранизацию «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях» и уже снимают «Войну и мир». Проекты, безусловно, амбициозные, но, судя по реакции Самойленко, они рискуют не встретить понимания у взыскательной публики.
Сам же актер выделяет среди современных режиссеров Клима Шипенко, с которым работал в «Холопе» и «Салюте-7». Последний он назвал «образцом патриотического кино».
Напомним, что в 2021 году Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд отправились на Международную космическую станцию (МКС), чтобы снять фильм «Вызов». Полет продлился 12 дней и стал уникальным событием для мирового кинематографа.
