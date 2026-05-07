Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в конкурсной программе форума «Сигнал»

Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в конкурсной программе Петербургского молодежного форума общественной безопасности «Сигнал». Она реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Форум посвящен памяти Героя Российской Федерации, министра МЧС России Евгения Зиничева и подвигу спасательного сообщества.

Проект направлен на формирование у молодежи культуры общественной безопасности, развитие гражданской ответственности, популяризацию служения Отечеству, а также поддержку научной, добровольческой и творческой активности.

В рамках форума реализуется конкурсная программа для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, включающая конкурс научных работ; конкурс социальных видеороликов «Безопасность начинается с тебя»; конкурс плакатов и инфографики «Вместе за безопасность»; фотоконкурс «На линии жизни».

