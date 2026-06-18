Более 21 тыс. раз предприниматели обратились на горячую линию ЦУР «Бизнес» в Московской области

С момента запуска в 2023 году Центр управления регионом «Бизнес» стал ключевым звеном в выстраивании диалога между властью и предпринимателями. За этот период свыше 21,2 тыс. запросов поступило на горячую линию ЦУР «Бизнес», а еще 4,7 тыс. обращений предприниматели направили через Инвестпортал Подмосковья. Такую статистику озвучили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Динамика развития сервиса наглядно отражает растущий спрос на понятные и быстрые каналы взаимодействия: если на старте работы ЦУР «Бизнес» жителям и бизнесу было доступно 8 способов связи, то сегодня их количество увеличилось до 13. Наибольшей популярностью по‐прежнему пользуются три основных канала: телефонные обращения на горячую линию, взаимодействие через уполномоченного по защите прав предпринимателей и подача запросов через Инвестпортал.

Многообразие каналов позволяет каждому предпринимателю выбрать наиболее удобный формат коммуникации. В числе доступных опций — звонок на номер 0150 с мобильного телефона, отправка письма на электронную почту 0150@mosreg.ru, использование цифровых платформ (Инвестпортал Подмосковья, портал ОНФ или правительства региона), обращение через соцсети или платформу обратной связи.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.