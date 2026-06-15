Более 3,5 тыс. человек приняли участие в фестивале «Подмосковье — территория дружбы»

Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» прошел в Долгопрудном. Мероприятие было приурочено ко Дню России. В нем приняли участие более 3,5 тыс. человек.

«Мы проводим фестиваль уже в 11-й раз. За эти годы он вырос в добрую традицию, которую ждут и участники, и гости. Здесь сошлось все: творчество, музыка, поэзия и искреннее желание людей быть вместе», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках фестиваля были открыты восемь ярмарочных домиков, в каждом из которых была организована праздничная программа. В одних можно было погрузиться в атмосферу деревенского быта, в других — поучаствовать в творческих мастер-классах.

Особый акцент был сделан на истории костюма и текстильных ремеслах — на фестивале можно было увидеть подлинные костюмы начала XX века, сценические костюмы от детской театральной студии «Семь Я».

Два домика курировало региональное отделение Ассамблеи народов России. Там звучали частушки, была открыта выставка казачьего костюма. Также можно смастерить брошь и традиционную куклу.

Ассоциация ветеранов СВО Долгопрудного вместе с Ассоциацией многодетных семей и творческим проектом «Клубочек» развернули выставку волонтерской продукции, которая отправляется на передовую, и провели серию мастер-классов. Рядом работала фотозона с настоящими боевыми флагами подразделений и снаряжением.

Также на фестивале была представлена выставка работ молодых художников — участников конкурса плакатного искусства «Время смыслов». Кроме того, прошли концерт, акция «Читаем вместе: строки о России» и акция «Хоровод единства».

В День России в Подмосковье прошло свыше 680 событий, в том числе автопробеги и велопробегах с флагами, исторические викторины, литературные чтения, сбор гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России.