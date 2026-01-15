Демонтажные работы в рамках капремонта Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ выполнили наполовину
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Наро-Фоминске в школе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уже наполовину выполнили демонтажные работы в рамках капремонта. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Объект расположен на улице Калинина. Его ремонтируют в рамках госпрограммы.
На текущий момент уже на 50% выполнены работы по демонтажу. В ближайшее время начнутся отделочные работы. Полное завершение ремонта запланировано на сентябрь этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области не наблюдается дефицит образовательных учреждений.