Фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдет в Подмосковье

Ежегодный фестиваль народной культуры «Сенокос в Муранове» пройдет на территории музея-заповедника «Усадьба «Мураново» в Пушкино. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятия будут проходить на Барском лугу и в историческом усадебном парке. Посетителей ждут ярмарка ремесленных изделий, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, катание на лошадях, традиционный покос травы.

Также в программе — экскурсия по историческому маршруту от станции Ашукинская, лекция о мурановских семействах, народные игры и хороводы.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.