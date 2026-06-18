ФРП профинансировал почти 200 проектов предприятий Подмосковья на 75 млрд руб.

Московская область удерживает лидирующие позиции в стране по привлечению льготного финансирования для промышленности: федеральный Фонд развития промышленности поддержал 194 проекта предприятий региона, выделив на них в общей сложности 75 млрд руб. Такие данные озвучила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, Подмосковье не первый год остается 1-м среди российских регионов по объему привлеченной поддержки от федерального ФРП.

Средства предприятий активно используют для решения масштабных задач: расширения существующих мощностей, технического переоснащения, запуска новых продуктовых линеек и строительства производственных объектов.

При этом общий объем инвестиций в проекты, получивших льготное финансирование по линии федерального ФРП, достиг порядка 120 млрд руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.