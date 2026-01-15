Капитальный ремонт школы № 16 в Орехово-Зуево выполнили на 25%
В Орехово-Зуево на четверть выполнили капремонт в школе № 16
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Орехово-Зуево уже более чем на четверть выполнили капремонт в школе № 16. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Учреждение площадью около 7 тыс. кв. м. находится на Мадонской улице. Его ремонтируют по госпрограмме.
Сейчас на площадке трудятся 30 человек. Также задействована одна единица спецтехники.
Специалисты уже завершили демонтажные работы и приступили к отделочным, общестроительным, кровельным работам.
Завершить ремонт планируется к 1 сентября этого года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе нет дефицита образовательных учреждений.