Капитальный ремонт школы № 16 в Орехово-Зуево выполнили на 25%

В Орехово-Зуево уже более чем на четверть выполнили капремонт в школе № 16. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Учреждение площадью около 7 тыс. кв. м. находится на Мадонской улице. Его ремонтируют по госпрограмме.

Сейчас на площадке трудятся 30 человек. Также задействована одна единица спецтехники.

Специалисты уже завершили демонтажные работы и приступили к отделочным, общестроительным, кровельным работам.

Завершить ремонт планируется к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе нет дефицита образовательных учреждений.