Капремонт стационара Одинцовской больницы продолжают в селе Перхушково

В селе Перхушково Одинцовского округа продолжается капитальный ремонт стационара областной больницы, его стройготовность почти достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Капремонтом занимаются 102 человека. Подрядчик выполняет кровельные работы, осуществляет перекладку и монтаж инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь стационара составляет более 10,3 тысячи квадратных метров. Рабочим предстоит провести модернизацию объекта и открыть на его территории Региональный сосудистый центр. Для пациентов организуют отделения нейрохирургии, неврологии, нейро- и кардиореанимации, кабинеты томографии, пять операционных. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.