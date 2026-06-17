Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области достигло почти 491 тыс.

В Подмосковье продолжает расти число предприятий малого и среднего бизнеса: по данным на 10 июня 2026 года, в регионе зарегистрировано 491 864 субъекта МСП. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Динамика развития сектора выглядит убедительно: за год количество субъектов МСП увеличилось почти на 20 тыс. Если на 10 июня 2025 года в Едином реестре числилось 472 205 предприятий, то уже к 10 января 2026‐го показатель достиг 478 705.

Структура предпринимательского сообщества в регионе достаточно разнородная. Среди зарегистрированных субъектов — 132 163 юридических лица: в их числе 119 177 микропредприятий, 11 610 малых и 1 376 средних компаний. Значительную долю рынка занимают индивидуальные предприниматели — их насчитывается 359 701. В этой категории преобладают микропредприятия (358 335), также работают 1 342 малых и 24 средних предприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.