Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке утром

Утром в четверг, 2 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано более 1,1 млн автомобилей — на 8,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на М-2 «Крым», Ленинградском, Щелковском, Каширском, Киевском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и проветривать салон автомобиля предварительно в связи с жаркой погодой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.