Московская область привлекла более 1 трлн рублей инвестиций на ПМЭФ

Подмосковье смогло привлечь порядка 1,2 трлн рублей инвестиций за все время участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в интервью ТАСС заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что это общий объем вложений по всем соглашениям, которые регион подписал на площадке форума за последние десять с небольшим лет. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области уточнили, что речь идет о стратегически важных соглашениях. Их реализация окажет значительное влияние на развитие Подмосковья.

Зампред добавила, что около 80% проектов уже реализованы или находятся на стадии активного выполнения.

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