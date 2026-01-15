Муниципальные этапы фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье» прошли в Московской области
Более 30 тыс. школьников приняли участие в фестивале «Поющее Подмосковье»
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Московской области в ноябре и декабре провели муниципальные этапы регионального фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье». Об их итогах рассказали в Министерстве образования Московской области.
В общей сложности в мероприятиях приняли участие свыше 30 тыс. учеников 835 школ. Участников разделили на четыре категории в зависимости от их возраста: первоклассники, начальная школа, средняя школа и сводный хор для детей всех возрастов.
Ребята выступали в нескольких категориях, в том числе в номинациях «Классика», «Фольклор», «Эстрада».
Зональные соревнования будут проходить с января по февраль. После этого проведут региональный этап. Он запланирован на март.
