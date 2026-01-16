Нарколог из Подмосковья рассказал, почему опасно пить алкоголь во время купаний на Крещение

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, почему опасно пить алкоголь во время купаний на Крещение.

По словам врача, спиртное не согревает организм, как считают многие. В действительности, при употреблении алкоголя расширяются поверхностные кровеносные сосуды, что усиливает приток крови к коже.

«Это создает кратковременное ощущение тепла, однако вскоре оно сменяется сильным чувством холода. Кроме этого, при минусовых температурах воздействие алкоголя усиливается многократно, делая его гораздо токсичнее», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что на холоде восприятие степени опьянения значительно притупляется, и человек может выпить гораздо больше.

После купания в проруби следует тщательно вытереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Чтобы восстановить силы, рекомендуется выпить горячий чай с медом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение провести все необходимые подготовительные мероприятия к Крещению.