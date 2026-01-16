Около 3 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в вебинарах Минимущества в 2025 году

Министерство имущественных отношений Московской области в 2025 году провело 24 вебинара. Их посетили свыше 3 тыс. человек, отметили в ведомстве.

В ходе вебинаров жителям рассказывали о государственных и муниципальных услугах, нововведениях в земельное законодательство, процессе оформления заявлений.

Глава министерства Тихон Фирсов отметил эффективность вебинаров, так как в их рамках жители могут задать вопросы экспертам и получить профессиональную консультацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации заброшенных и аварийных строений в регионе.