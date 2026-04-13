Определились участники «Финала четырех» Школьной лиги Московской области

В Московской области подошли к кульминации состязания регионального этапа Школьной лиги: по итогам упорных матчей сформировался состав финалистов, а организаторы утвердили график решающих поединков. Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Масштабный спортивный проект, запущенный в октябре 2024 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева, уже успел объединить свыше 10 тыс. юных атлетов. В состязаниях приняли участие ученики 201 школы из 13 муниципалитетов Подмосковья — такой охват наглядно демонстрирует растущий интерес школьников к систематическим занятиям спортом. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Спорт России» и призван привить подрастающему поколению любовь к здоровому образу жизни через соревновательный дух и командную работу.

На региональном этапе состязания проходили сразу по 4 направлениям: футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. В общей сложности за победу боролись 336 команд — по 56 в каждой спортивной дисциплине.

Решающие матчи «Финала четырех» развернутся с 20 по 24 апреля на спортивных аренах Подмосковья. Открывают финальную серию шахматные баталии 20 апреля в усадьбе Гребнево (Щелковский городской округ). За почетный титул поспорят сборные из Щелкова, Дубны, Одинцовского и Раменского округов.

По завершении всех финальных матчей в каждой из 4 дисциплин сезона-2025/26 будут провозглашены абсолютные чемпионы Школьной лиги Подмосковья. Эти юные атлеты не только получат заслуженные награды, но и станут примером для сверстников, вдохновляя их на спортивные достижения.

