От разработки до производства: ученым из СНГ показали, как работает ОЭЗ «Дубна»

Особая экономическая зона «Дубна» открыла свои двери для делегации молодых ученых из стран СНГ. В числе гостей были представители Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Беларуси, Узбекистана и России. Визит организовали в рамках развития промышленного туризма. Его цель — показать, как научная идея проходит путь от разработки до реального производства и превращается в высокотехнологичный бизнес. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе встречи представители ОЭЗ раскрыли гостям ключевые факторы успеха площадки: рассказали о преференциях для резидентов, мерах господдержки на старте проектов и о том, почему Дубна сохраняет лидерство среди технико‐внедренческих зон России. Отдельное внимание уделили возможностям трудоустройства. Ученые узнали, что ведущие компании в сферах фармацевтики, IT и биоинженерии охотно привлекают специалистов, в том числе тех, кто ведет собственные исследования.

Программа визита включала осмотр площадок ОЭЗ и производств резидентов. Участники побывали на объектах компаний «НПФ Промресурс», «Алтегра», НПК «Дедал» и «Ядро Фаб Дубна». Это позволило увидеть технологические процессы вживую и оценить, как инфраструктура особой экономической зоны поддерживает запуск и масштабирование инновационных проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве региона и Санкт-Петербурга в сфере экономики, науки, культуры и спорта.