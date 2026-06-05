Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве Подмосковья и Питера на ПМЭФ

Московская область и Санкт-Петербург продолжат развивать сотрудничество в сфере экономики, науки, культуры и спорта. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2026 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Подмосковье открыто к сотрудничеству и всегда готово делиться лучшими наработками с коллегами из других регионов. С Санкт-Петербургом нас связывают давние и прочные отношения. Мы обмениваемся опытом в государственном управлении: наши команды ездят друг к другу на стажировки, изучают практики в кадровой, молодежной, социальной политике, образовании, транспортной сфере и других. Активно сотрудничают музеи», – сказал Воробьев.

Так, например, партнерство Звенигородского музея-заповедника и Государственного Русского музея позволяет жителям Подмосковья увидеть шедевры русской живописи. Кроме того, в рамках развития спорта петербургские команды приезжают на подмосковные турниры. В их числе Кубок Игоря Акинфеева по футболу, Кубок Александра Овечкина по хоккею.

Новое соглашение подразумевает укрепление двусторонних связей в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, предпринимательстве, архитектуре и строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), здравоохранении, образовании, науке, культуре и туризме, спорте и не только.

«Сотрудничество с Московской областью – важный шаг в укреплении межрегиональных связей. Мы видим большой потенциал в совместной работе по ключевым направлениям: промышленности, науке, культуре и спорту», – сказал Беглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.