Почти 90 незаконных площадок хранения морских контейнеров ликвидировали в Московской области

В Подмосковье ликвидировали 89 нелегальных площадок хранения контейнеров морского типа. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

За полгода в ходе проверок в регионе выявили 313 площадок с такими объектами. Из них 126 использовались незаконно. Нарушения устранили уже на 89 участках, расположенных в 25 округах. В частности, на 68 прекратили нелегальную деятельность, а на 21 изменили вид разрешенного использования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 2028 году в Подмосковье планируется ликвидировать не менее 10 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов.