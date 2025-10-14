Губернатор Подмосковья рассказал о планах по ликвидации незаконных нестационарных торговых объектов

К 2028 году в Подмосковье планируют ликвидировать не менее 10 тыс. незаконных нестационарных торговых объектов. Эту тему обсудили в ходе ВКС, которое губернатор Московской области Андрей Воробьев провел с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Речь о том, что должны сохраниться и развиваться только цивилизованные современные форматы, и мы поддерживаем таких, кто работает честно. А ларьки, серые схемы и «палаточные анклавы» окончательно должны остаться в прошлом. Наш посыл заключается в том, что нестационарная торговля в соответствии со стандартами будет допустима там, где нет капитальных объектов, а есть востребованность у жителей – например, это парки, сезонная торговля или наши отдаленные территории. Но им точно не место на автобусных остановках, у выходов из метро или на парковках торговых комплексов», – сказал губернатор.

Он отметил, что инициатива региона о включении в схему объектов НТО на частной земле прошла первое чтение в Госдуме, ее поддержали Минпромторг и более 40 субъектов России, включая Москву и Санкт-Петербург. Закон может вступить в силу 1 марта 2026 года, после этого новые объекты нужно будет согласовывать с муниципалитетами и правительством региона.

«В следующем году в Подмосковье планируется демонтировать от 2,5 тыс. до 5 тыс. объектов. А 2027-й станет завершающим годом наведения порядка в сфере НТО, с уже полноценно действующим законом – мы должны ликвидировать еще от 4 тыс. до 6,5 тыс. объектов. Таким образом, на территории Подмосковья останется около 12 тыс. <...> . Отмечу, что 12 тыс. для Подмосковья – цифра оптимальная. К примеру, в Москве сейчас 8 тыс. таких объектов, но у нас территория в 18 раз больше», - отметил заместитель председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.

До конца 2025 года в Подмосковье планируют ликвидировать более 750 объектов, на месте демонтажа проведут благоустройство.

В сентябре в регионе провели два социологических опроса, чтобы выяснить отношение жителей к этой работе, – в Люберцах и Мытищах. Абсолютное большинство респондентов отметили улучшения во внешнем облике улиц после демонтажа НТО. Так, например, в этом году демонтировали «Трубу» (торговые ряды) в Серпухове, «мега-ларек» в Видном и другие объекты.

