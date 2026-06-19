Подмосковная компания вложит 160 млн рублей в развитие мебельного производства

Подмосковная компания «Кухни ТРИВОЛИ» планирует реализовать инвестиционный проект по расширению производства кухонной мебели, для этого ей предоставили земельный участок площадью 0,68 га в городском округе Люберцы без проведения торгов - в проект вложат 160 млн рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В результате его реализации будет создано 30 новых рабочих мест. Проект рассчитан на период с 2026 по 2031 год», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта инвестор построит производственно-складской комплекс площадью 2,5 тыс. кв. м, в результате годовой объем выпуска продукции будет составлять около 2,3 тыс. комплектов кухонной мебели. Это увеличит присутствие компании на рынке и повысит объемы выпускаемой продукции.

Землю для реализации проекта предоставили в рамках программы, известной под номером постановления «272». Напомним, что подобрать площадку для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.