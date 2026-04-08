Подмосковные горнолыжники взяли «золото» и «серебро» на международных соревнованиях «На Кубок Большого Вудъявра»

На престижных международных состязаниях по горнолыжному спорту «На Кубок Большого Вудъявра» атлеты из Подмосковья блестяще проявили себя и пополнили копилку региона медалями высшего достоинства. По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, Александр Хорошилов поднялся на высшую ступень пьедестала, а Виталина Гирина удостоилась серебряной награды.

Масштабные состязания в дисциплине «слалом» развернулись в городе Кировск Мурманской области и продлились три дня — с 5 по 7 апреля 2026 года. Турнир проводится при поддержке федеральной программы «Спорт России», нацеленной на развитие и популяризацию активного образа жизни в стране.

В женских заездах особое внимание привлекла Виталина Гирина — спортсменка из Истры, защищавшая честь областного Центра олимпийских видов спорта и спортивной школы олимпийского резерва «Истина». Демонстрируя отточенную технику и хладнокровие, она преодолела трассу за 1 минуту 49,55 секунды, что принесло ей заслуженное 2-е место.

Мужская часть соревнований подарила зрителям яркую победу Александра Хорошилова, представляющего областной Центр олимпийских видов спорта из Дмитрова. Его безупречное прохождение трассы с результатом 1 минута 46,49 секунды не оставило шансов конкурентам.

