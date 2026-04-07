Подмосковные спортсмены завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Сборная Московской области продемонстрировала высокий уровень подготовки на всероссийских соревнованиях «Кубок Подмосковья» по прыжкам в воду: спортсмены завоевали две золотые и одну серебряную медаль. Турнир проходил с 30 марта по 5 апреля 2026 года в Рузе и был организован в рамках федеральной программы «Спорт России». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ярким моментом соревнований стали синхронные прыжки с трехметрового трамплина среди юниоров. Победителями в этой дисциплине стали Владислав Качанов и Илья Надеев — оба спортсмена представляют областной Центр олимпийских видов спорта в Электростали. Четкость движений, слаженность действий и безупречная техника позволили дуэту набрать 364,14 балла и подняться на высшую ступень пьедестала.

Серебряные награды в той же категории завоевали Спартак Гаркуша (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) и Артем Великанов из Электростали. Их выступление получило высокую оценку судей: по итогам состязаний спортсмены набрали 334,74 балла.

Еще одну золотую медаль в копилку подмосковной команды внесла Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь). Спортсменка выступила в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Артемом Великановым. Уверенное исполнение сложных элементов и гармоничное взаимодействие партнеров принесли дуэту 259,44 балла.

