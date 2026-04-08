Подмосковные волейболистки в составе сборной России стали победительницами международного турнира в Италии

Воспитанницы училища олимпийского резерва № 2 из Звенигорода — Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина — в составе юниорской сборной России (до 17 лет) завоевали золотые медали престижного международного турнира «Корнаккья». Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Триумф российской команды стал особенно значимым событием: турнир в Порденоне стал первым международным стартом для юниорских и молодежных команд после снятия ограничений на участие российских спортсменов в соревнованиях за рубежом.

В финальном матче сборная России продемонстрировала блестящую игру и уверенно обыграла итальянский клуб «Арджентарио» со счетом 3:0. Спортсменки показали высокий уровень подготовки, слаженность действий и значительное игровое преимущество, что позволило им не оставить соперницам шансов на победу.

Успех на итальянском турнире стал ярким подтверждением высокого уровня подготовки подмосковных спортсменок и эффективности системы спортивного воспитания в регионе. Достижение Натальи Скумбиной и Мирославы Швыдкиной не только укрепило репутацию российского волейбола на международной арене, но и послужило вдохновением для молодых спортсменов, доказывая, что упорный труд и талант способны привести к самым высоким результатам.

Следующий этап спортивного пути подмосковных волейболисток уже не за горами. С 10 по 18 апреля Наталья Скумбина и Мирослава Швыдкина в составе сборной Московской области примут участие в первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет в Воронеже. Это соревнование станет отборочным этапом к финалу XIII летней Спартакиады учащихся России — масштабного мероприятия, объединяющего лучших молодых спортсменов страны.

