В рамках конкурса участники рассказывали о традиционных российских духовно-нравственных ценностях в разных форматах. Главным элементом каждой творческой работы стал «Поступок». Согласно этому условию, участники должны материализовать выбранную традиционную ценность. К примеру, ребята, выбравшие направление «Служение Отечеству», могли записаться в юнармейский отряд или написать книгу про ветеранов специальной военной операции.

В общей сложности на конкурс было подано более 4,3 тыс. работ от детей, подростков и молодежи со всей России, а также из семи зарубежных стран. Победителями и лауреатами стали более 60 участников, в том числе представители Подмосковья.

В программу церемонии награждения войдут выступления артистов и популярных эстрадных творческих коллективов. После церемонии гости смогут ознакомиться с экспозицией центра «Россия».

