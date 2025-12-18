Губернатор Подмосковья вручил награды победителям премии «Мы рядом. Доброе дело»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды победителям премии «Мы рядом. Доброе дело». В этом году она вручается за героические поступки, совершенные в ходе СВО, а также за особые заслуги, инициативы и проекты, направленные на поддержку бойцов и их семей.

«Я хочу поприветствовать тех, кто собрался в этом зале – наших героев, членов их семей, Сергей Иванович (Лысюк) вас, как человека, который всю жизнь посвятил служению стране и подготовке наших ребят. Вы олицетворяете «Витязь», вы олицетворяете настоящих патриотов. Хочу поприветствовать и Героя России, первую женщину, которая получила «Золотую Звезду» за спасение своего товарища, Людмилу Болилую. Хочу отметить Александра Владимировича (Есипова), который возглавляет госпиталь Вишневского. Не нужно объяснять, как много значат врачи, тем более в это особое время», - открыл церемонию губернатор.

Премия проводится по инициативе Андрея Воробьева с 2013 года. За это время ее лауреатами стали более 13 тыс. человек. Общий призовой фонд уже превысил 1,5 млрд рублей. В этом году на премию поступило более 1,4 тыс. заявок. В результате были определены 100 победителей в трех номинациях: «Герои в тылу», «Доброе дело» и «Герои на службе».

Руслан Григорьев из Видного в 2022-м пошел добровольцем на фронт. В феврале 2025-го погиб. В школе, куда ходит дочка бойца, ему установили «Парту Героя». На сцену за папиной наградой девочка вышла вместе с сестрой Катей и мамой Оксаной.

Среди лауреатов премии — боец с позывным «Арт» из Балашихи. Он ушел на СВО добровольцем вслед за своим отцом. Премию за сына получила его мать Юлия. Однако, самой большой наградой для нее стала неожиданная встреча с мужем и сыном, которые приехали на церемонию из зоны СВО.

В 2022 году лауреат премии Денис Николин при выполнении боевого задания получил черепно-мозговую травму и впал в кому. Благодаря настойчивости его супруги Регины, он вышел из комы и начал восстанавливаться. Все это время девушка вела специальный дневник, который стал предметом изучения для военных медиков анестезиологов и реаниматологов.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 6/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 7/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 8/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 9/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 10/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 11/12 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 12/12

Следующую награду получила семья бойца СВО из Одинцово Дмитрия Порфирьева.17-летний сын военнослужащего организовал передвижную выставку «СВОи Герои». Также он активно участвует в поисковой деятельности.

Дмитрия Нарыжного мобилизовали в 2022 году. Когда боец получил ранение, супруга Алена помогала восстанавливаться. В то время они разработали «Рюкзак жизни». Это набор с самыми необходимыми средствами для помощи раненым. В июле 2024-го Дмитрий погиб. Сегодня Алена приехала за наградой.

Получать премию за бойца СВО Никиту с позывным «Кащей» на сцену вышел его 9-летний сын Семен. Мальчика ждал сюрприз — встреча с отцом, который сюрпризом приехал на церемонию.

Андрей Родионов с позывным «Родной» из Серпухова на СВО отправился добровольцем. В марте 2025-го он участвовал в операции «Труба» в Курской области. Он поблагодарил губернатора и всех, кто оказывает поддержку бойцам. Вместе с губернатором премию ему вручила Людмила Болилая.

«Для меня огромная честь находиться сегодня здесь и вручать вам эту премию. Низкий вам поклон за ваши добрые сердца, за вашу любовь к Родине, близким, за то, что вы делаете, что помогаете. Тем, кто сегодня приехал «оттуда» - особая благодарность. И, конечно, благодарность Андрею Юрьевичу, что замечает, помогает», - сказала она.

Также наградили Александра Кандабарова с позывным Доктор Ливси. В апреле 2022-го он ушел добровольцем на СВО, возглавил медслужбу батальона. Помимо этого, занимался подготовкой мобилизованных, контрактников и санинструкторов боевых подразделений.

«То, что пришлось испытать вам, то, что легло на ваши плечи, можно сравнить с Великой Отечественной войной. А временами и еще жестче. Поэтому большое вам спасибо», - сказал Герой России, директор Центра спецподготовки «Витязь» Сергей Лысюк, вручая награды.

В число победителей вошел и ветеран боевых действий Константин Харламов из Люберец. Он получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности. Реабилитацию прошел в «Ясенках». Там же выучился на соцработника и теперь работает в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Кроме того, он открыл экспериментальный цех по производству медизделий и жгутов для бойцов СВО.

«Мы с Московской областью работаем очень давно, плодотворно. И плоды этой работы — десятки тысяч бойцов, возвращенные в строй, и спасенные жизни. Основной тезис нашего учреждения — за жизнь каждого, как за свою», - отметил в рамках церемонии заслуженный врач РФ, начальник Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского Минобороны РФ Александр Есипов.

Лауреатом премии стал Ян Еловский. С 2015 года он оказывает гумпомощь Донбассу, а с 2017-го проводит занятия по тактической медицине — в ДНР, военных частях и для школьников Подмосковья.

Татьяна Бояринова в прошлом году потеряла на СВО сына Максима, а ее муж умер от онкологии. В швейной мастерской, где работает женщина, было сшито и передано более 50 противодроновых одеял, свыше 200 пятиточечников и плащей, окопные подушки, спальные мешки и т. д.

Общий призовой фонд премии составил 80 млн. рублей. Полученные средства лауреаты могут направить на закупку помощи для бойцов, логистику гумпомощи и реализацию социальных проектов.

