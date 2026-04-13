Представительница Подмосковья Мирра Андреева завоевала золото на международных соревнованиях WTA-500 в Австрии

Представительница Московской области теннисистка Мирра Андреева одержала блестящую победу на международном турнире категории WTA‐500, который проходил с 6 по 12 апреля в Линце (Австрия) и собрал сильнейших спортсменок со всего мира. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче спортсменка из областного Центра олимпийских видов спорта сразилась с Анастасией Потаповой, выступавшей за Австрию. Встреча получилась напряженной и длительной — она продолжалась 1 час 57 минут. Начавшись не в пользу Андреевой, поединок продемонстрировал ее характер и умение перестраиваться по ходу игры. Первый сет остался за соперницей — 1:6, однако затем Мирра сумела переломить ход матча, выиграв следующие партии со счетом 6:4 и 6:3.

Статистика матча отражает упорство и мастерство российской теннисистки: она выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк‐пойнтов из 12 заработанных. Эти показатели свидетельствуют о высокой концентрации и тактической гибкости Мирры на корте.

После матча Андреева поделилась размышлениями о ходе игры. Она отметила, что в начале встречи допускала много ошибок, стараясь форсировать удары и быть активнее в работе ног. Постепенно спортсменка почувствовала, что ее действия становятся более точными, и начала использовать каждую возможность, чтобы вернуться в игру и перехватить инициативу.

Эта победа стала важным этапом в карьере Мирры Андреевой. Благодаря успеху на турнире в Линце она поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, укрепив свои позиции среди сильнейших теннисисток мира.

