Спортсмены из Одинцовского и Ленинского округов вышли в финал Школьной лиги Подмосковья по баскетболу 3×3

На спортивной площадке в Видном завершился областной этап II дивизиона Школьной лиги Московской области по баскетболу в формате 3×3. По результатам напряженных матчей высшие ступени пьедестала заняли две команды: юношеский коллектив из Одинцовского округа и женская сборная Ленинского округа. Соответствующую информацию представили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состязаниях II дивизиона принимают участие сборные из четырнадцати муниципальных образований Подмосковья, среди которых — Можайский, Наро-Фоминский, Рузский округа, городской округ Подольск и ряд других территорий. По итогам отборочных игр путевки в престижный «Финал четырех» завоевали представители Одинцовского (юноши) и Ленинского (девушки) округов.

Уже 31 марта в Чехове запланированы очередные баталии второго дивизиона: на этот раз спортсмены поборются за выход в финал в дисциплине «футзал». Масштаб областного этапа Школьной лиги впечатляет: всего в соревнованиях задействованы 336 команд, распределенных по четырем спортивным направлениям. В каждой дисциплине выступают по 56 коллективов. При этом правила участия варьируются в зависимости от вида спорта. Так, в баскетболе 3×3 и волейболе турниры для юношей и девушек проводятся раздельно, а вот футзал представлен исключительно мужскими составами.

К участию в «Финале четырех» допускаются только победители своих дивизионов — те, кто сумел занять первое место на отборочном этапе.

Школьная лига Московской области действует в рамках федеральной программы «Спорт России». Инициатива по ее созданию принадлежит губернатору региона Андрею Воробьеву. Главная задача проекта — привить школьникам интерес к систематическим спортивным занятиям и здоровому образу жизни.

Добавим, что ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев лично посетил открытую тренировку юных хоккеистов в Лобне, продемонстрировав внимание к развитию детского спорта в области.