Студенческие педагогические отряды обеспечили работу зимних смен в детских лагерях Подмосковья

Студенческие педагогические отряды приняли участие в работе зимних смен в детских лагерях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Смены были организованы в лагерях «Мир в лесу», «Мир в дружбе» и Let’s go Camp. Для воспитанников подготовили праздничные программы.

К проведению зимних смен привлекли участников студенческих педагогических отрядов, которые были сформированы на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Ребята работали вожатыми, организовывали мероприятия, сопровождали воспитанников в круглосуточном режиме.

