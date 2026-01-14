Студенческие педагогические отряды обеспечили работу зимних смен в детских лагерях Подмосковья
Студенты Подмосковья приняли участие в зимних сменах в детских лагерях региона
Фото: [РСО Московской области]
Студенческие педагогические отряды приняли участие в работе зимних смен в детских лагерях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Смены были организованы в лагерях «Мир в лесу», «Мир в дружбе» и Let’s go Camp. Для воспитанников подготовили праздничные программы.
К проведению зимних смен привлекли участников студенческих педагогических отрядов, которые были сформированы на базе Государственного гуманитарно-технологического университета. Ребята работали вожатыми, организовывали мероприятия, сопровождали воспитанников в круглосуточном режиме.
