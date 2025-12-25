Губернатор Подмосковья отметил важность внедрения изменений в программы колледжей в части использования ИИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках заседания Госсовета РФ на тему «О подготовке кадров для экономики РФ» рассказал о важности внедрения изменений в программы подготовки студентов колледжей в части использования искусственного интеллекта в связи с цифровой трансформацией.

«Наша задача — чтобы наши дети получили профессию, были востребованы на рынке труда. И среднесрочная перспектива касается подготовки квалифицированных кадров. Рабочие нужны, то также востребованы инженеры, специалисты по роботизации, кибербезопасности, центра обработки данных, ИИ, логистики, цифровой аналитики, операторы станков. Все они в своих отраслях должны на профессиональном уровне работать с компьютером и соответствующим ПО», - сказал Воробьев.

Он отметил, что сегодня 6 из 10 девятиклассников выбирают колледжи. Ежегодно в Подмосковье выпускаются 23 тыс. ребят, готовых работать. И еще 7 тыс. также подготавливаются в рамках переподготовки. В колледжах региона начали внедрять использование ИИ в подготовке специалистов.

«Здесь мы в партнерстве с Минпросвещения готовы совместно с предприятиями внедрять изменения в программы подготовки студентов в колледжах в части практического использования искусственного интеллекта», - сказал губернатор.

Он также озвучил предложение дать выпускникам колледжей возможность свободного трудоустройства по профессиям, которые не являются опасными или вредными.

«Сегодня дети оканчивают колледж, благодаря в том числе программе «Профессионалитет», в 16-17 лет. И мы с Правительством, с Министерством труда внимательно смотрели на те профессии, которые не являются опасными и вредными. Дать ребятам возможность свободного трудоустройства в этих направлениях», - заключил Воробьев.

