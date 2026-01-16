В ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали об опасностях выхода на тонкий лед после снегопадов

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья, в ходе которых рассказали жителям о «ловушках» на водных объектах.

Так, из-за сильного снегопада значительно увеличилась опасность на зимних водоемах: снег полностью маскирует реальное состояние льда и создает впечатление надежности. Однако, в действительности снежный покров выполняет роль теплого одеяла, замедляя рост крепкого льда и способствуя его подтаиванию.

«Сугробы скрывают от глаз полыньи, промоины и трещины, которые могут образоваться на ледяной корке. Особенно опасны участки у берега, в местах впадения ручьев, а также около камышей и вмерзших предметов, так как там лед всегда тоньше. Человек или техника могут внезапно провалиться в такую ловушку, даже без предупреждающего потрескивания», - подчеркнул замначальника ведомства Игорь Сорокин.

Жителей призвали отказаться от выхода на лед в условиях снегопада. Прочность льда нужно проверять пешней или крепкой палкой.

