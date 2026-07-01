В Московской области построят 12 новых линий освещения

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональных дорогах Подмосковья построят 12 новых линий наружного освещения, работы пройдут в восьми округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«До конца года для комфорта и безопасности водителей и пешеходов дорожники построят и подключат больше 17,5 км новых линий освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, наибольший объем работ проведут в Истре, Луховицах, Мытищах и Одинцовском округе. Так, например, в Истре специалисты обустроят более 5 км новых линий освещения на трех участках дорог: от улицы Центральной в деревне Писково до поворота на деревню Захарово, от деревни Козенки до остановки «Поворот на Захарово» и на участке через деревню Козенки до поворота на остановку «Чесноково».

Напомним, что ознакомиться с программой строительства освещения можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.