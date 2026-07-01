В Московской области построят 12 новых линий освещения
Минтранс: 12 новых линий освещения обустроят в Подмосковье
Фото: [Минтранс Подмосковья]
В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на региональных дорогах Подмосковья построят 12 новых линий наружного освещения, работы пройдут в восьми округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«До конца года для комфорта и безопасности водителей и пешеходов дорожники построят и подключат больше 17,5 км новых линий освещения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, наибольший объем работ проведут в Истре, Луховицах, Мытищах и Одинцовском округе. Так, например, в Истре специалисты обустроят более 5 км новых линий освещения на трех участках дорог: от улицы Центральной в деревне Писково до поворота на деревню Захарово, от деревни Козенки до остановки «Поворот на Захарово» и на участке через деревню Козенки до поворота на остановку «Чесноково».
Напомним, что ознакомиться с программой строительства освещения можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.