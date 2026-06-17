В Московской области разработали инновационную технологию строительства домов «из принтера»

В Подмосковье сделали шаг в будущее строительной отрасли. Здесь не просто придумали, а уже воплотили в жизнь инновационный способ возведения домов — теперь жилье можно «напечатать». По этой технологии уже построен первый дом. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Суть подхода — в использовании 3D‐панелей, которые печатают на строительном принтере в цеховых условиях. Эти панели выполняют роль несъемной опалубки: их доставляют на площадку и собирают на подготовленном фундаменте, после чего заполняют наполнителем. Для однокамерных панелей применяют пенобетон или бетон, для двухкамерных — бетон в сочетании с пенополиуретаном. При этом весь тепловой контур формируют по принципу непрерывной заливки — в итоге получается полностью готовое к проживанию здание.

Одно из главных преимуществ технологии — ее цифровизация: машинная печать гарантирует высокую точность, повторяемость элементов и, как следствие, рост производительности. А за счет того, что панели производят в цеху, процесс не зависит от погоды, времени года или суток в отличие от методов, где печать ведут прямо на стройплощадке. По словам разработчика метода, руководителя компании «Дом из принтера» Юрия Грушникова, такой подход решает и более сложные инженерные задачи: проще добиться нужных теплоизоляционных характеристик и обеспечить необходимую несущую способность конструкции. Инновационность метода подтверждена патентом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.