В Одинцово пройдут реверсная бизнес-миссия и форум для экспортеров

Фонд поддержки ВЭД МО приглашает подмосковные компании принять участие в реверсной бизнес-миссии и экспортном форуме, которые пройдут в гостинице Park Inn в Одинцово 30 июля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые работают по направлению строительные материалы и технологии и заинтересованные в проведении переговоров с закупщиками из Казахстана, Турции и Эфиопии. В рамках бизнес-миссии они смогут наладить прямые деловые контакты, обсудить продукцию и условия сотрудничества и поставок.

На форуме п редприниматели обсудят актуальные вопросы ведения внешнеэкономической деятельности, расширения круга деловых контактов, заслушают доклады экспертов Фонда поддержки ВЭД МО, РЭЦ, ТПП МО, ТПП Одинцово и Ассоциации НОПСМ.

Регистрация для участия доступна по ссылке.

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