В Одинцово пройдут реверсная бизнес-миссия и форум для экспортеров
Экспортеры смогут посетить реверсную бизнес-миссию и форум в Одинцово
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Фонд поддержки ВЭД МО приглашает подмосковные компании принять участие в реверсной бизнес-миссии и экспортном форуме, которые пройдут в гостинице Park Inn в Одинцово 30 июля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, которые работают по направлению строительные материалы и технологии и заинтересованные в проведении переговоров с закупщиками из Казахстана, Турции и Эфиопии. В рамках бизнес-миссии они смогут наладить прямые деловые контакты, обсудить продукцию и условия сотрудничества и поставок.
На форуме предприниматели обсудят актуальные вопросы ведения внешнеэкономической деятельности, расширения круга деловых контактов, заслушают доклады экспертов Фонда поддержки ВЭД МО, РЭЦ, ТПП МО, ТПП Одинцово и Ассоциации НОПСМ.
Регистрация для участия доступна по ссылке.
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