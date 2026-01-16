В Орехово-Зуево Ассоциация ветеранов СВО передала на передовую генераторы

В Орехово-Зуево Ассоциация ветеранов специальной военной операции передала на передовую гуманитарную помощь — генераторы от компании «Трасса ГСМ».

Ранее к организации присоединился новый участник — ветеран с позывным Ардей. Он выполнял боевые задачи на запорожском направлении. Вернувшись с передовой, он трудоустроился в указанную компанию, после чего руководство предприятия решило выделить дизельные и бензиновые генераторы для передачи мотострелковому полку.

Оборудование уже доставили на передовую. Командование мотострелкового полка передало компании благодарственное письмо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, на какие меры поддержки могут рассчитывать участники СВО в регионе.