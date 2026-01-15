В Подмосковье за четыре сезона зимние матчи с участием «Легенд хоккея» посетили более 65 тыс. зрителей

В Подмосковье за четыре сезона зимние матчи проекта «Выходи во двор», в которых участвовали «Легенды хоккея», посетили более 65 тыс. зрителей. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В целом с начала реализации проекта команда профессионалов провела около 40 матчей с любительскими сборными Подмосковья. Сезон этой зимы стал юбилейным.

В четвертом сезоне в состав команды профессионалов входили 18 выдающихся отечественных хоккеистов, в том числе Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов. Команда провела шесть игр. По их итогам она забила 44 шайбы, а команды жителей региона — 29.

Пятый сезон стартовал в декабре на катке Торговой площади в Дмитрове. Всего в рамках сезона команда профессионалов планирует посетить 10 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на массовые спортивные мероприятия в городах области.