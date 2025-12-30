Губернатор Подмосковья пригласил жителей и гостей региона на культурные и спортивные мероприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил всех посетить масштабные культурные и спортивные мероприятия, которые запланированы в Подмосковье на эту зиму.

«Этой зимой мы подготовили насыщенную программу для жителей и гостей Подмосковья — более 1 тысячи спортивных и культурных мероприятий», - рассказал губернатор.

В числе наиболее ярких спортивных мероприятий: Манжосовская лыжная гонка в Одинцово 31 декабря, забег «5 верст» в Реутове 1 января, костюмированный забег «На спорте после оливье» в Ступино 2 января, зимний сап-фестиваль «Опахревший Новый год» в Ленинском округе 3 января, мастер-классы по хоккею в Подольске и по фигурному катанию в Видном 4 января, шахматный турнир «Рождественский блиц» в Егорьевске 5 января.

Также пройдут бесплатные тренировки для детей по хоккею в рамках проекта «Красная машина Двор — связь поколений»: 3, 4, 10, 11 января в Балашихе и 7, 8, 14, 15 января в Пушкино и Лобне. Проект продлится до конца марта и будет проходить по средам, четвергам и выходным.

Помимо этого, зимой в Подмосковье пройдут зрелищные ледовые спектакли. Так, 9-18 января будет проходить постановка «Щелкунчик» Татьяны Навки и Петра Чернышева, а 17-25 января — спектакль «Сказ о Руси» от Ирины Слуцкой.

Кроме того, 2-17 января состоится областной фестиваль «Хрустальный лед» Ильи Авербуха. 17 января в Центральном парке Пушкино пройдет гала-концерт.

«Напомню, что у нас открыто 48 катков с искусственным льдом, подготовлено 165 лыжных трасс, из которых шесть — с искусственным оснежением, более трех тысяч мероприятий проведут подмосковные библиотеки. Пусть зима в Подмосковье будет яркой, веселой и интересной», - заключил губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как область подготовилась к Новому году.