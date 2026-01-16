В Подмосковье за год более 834 тыс. человек онлайн проконсультировались с врачом по итогам диспансеризации

В Подмосковье за 2025 год результаты диспансеризации в онлайн-режиме обсудили с врачом более 834 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Записаться на телемедицинскую консультацию в регионе можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис, сайт «Здоровье», инфомат в больнице, а также по телефону 122 или у лечащего врача.

Благодаря телемедицине жители региона также могут онлайн продлить рецепт на получение льготных лекарств и обсудить с врачом корректировку курса лечения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается сфера здравоохранения и какие новые медучреждения строятся в округах.