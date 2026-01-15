В Подмосковье за год земельными участками обеспечили более 1,5 тыс. многодетных семей

В Подмосковье в прошлом году земельными участками были обеспечены свыше 1,5 тыс. многодетных семей. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, землю за год в регионе получили 1 511 многодетных семей в 48 округах. Больше всего участков было выделено в Жуковском, Домодедово и Электростали — 140, 135 и 117 соответственно.

В целом с начала действия программы землей в области обеспечили свыше 39 тыс. многодетных семей.

Для дальнейшего распределения в Подмосковье сформировали более 3,2 тыс. участков земли. Еще 2,2 тыс. находятся в процессе формирования.

