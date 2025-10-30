Губернатор Подмосковья рассказал об обеспечении детей-сирот жильем
Андрей Воробьев рассказал о жилищных сертификатах для детей-сирот
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках XII Форума приемных семей Подмосковья рассказал об обеспечении детей-сирот жильем. Он отметил, что в регионе ушли от покупки квартир и перешли к выдаче жилищных сертификатов.
«Все, что касается квартирного вопроса, то два субъекта — мы и Москва, — мы являемся лидерами. Мы ушли от покупки квартир. Для того, чтобы избежать каких-либо потрясений. Семья всегда лучше нас найдет ребенку квартиру. Мы даем сертификат. И спасибо, что вы поддержали это решение. Потому что сегодня мы не видим каких-либо жалоб, каких-либо потрясений. Слава богу, эта модель идеально сегодня подходит», — сказал губернатор.
Он также выразил благодарность приемным семьям региона и самим детям.
«Я здесь, чтобы сказать слова благодарности, искренней благодарности. Вам, и папам, и мамам, и ребятам. В большой семье всегда взаимовыручка, взаимопомощь», — отметил Воробьев.
Ранее губернатор отметил важность закрытия всех детских домов в Подмосковье.