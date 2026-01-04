В подмосковной Черноголовке организуют турнир ветеранов хоккея

В хоккейном комплексе подмосковной Черноголовки в понедельник, 5 января, пройдет хоккейный турнир среди ветеранов за Кубок главы городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

На льду встретятся черноголовский «Импульс», «Рекорд» из города Александров, ХК «Литвиново» из поселка Литвиново, «Атлант» из города Орехово-Зуево. Участниками станут спортсмены, которым исполнилось более 45 лет. Начало турнира запланировано на 10:00, он пройдет по адресу: город Черноголовка, бульвар Архитектора Толмачева, дом 3. В сообщении добавили, что посетить игру смогут все желающие. Спортсменов также поддержит глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

