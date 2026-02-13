В январе в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений

По итогам января 2026 года в Подмосковье зафиксировали более 5,5 тыс. преступлений (-12,9%). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Из них 941 было совершено в общественных местах, более 1,5 — лицами, ранее совершавшими преступления, 483 — лицами, в состоянии опьянения. Кроме того, было зарегистрировано более 1,2 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.

За этот период в регионе произошло 12 хулиганств, 18 разбойных нападений, 40 грабежей, более 1 тыс. случаев мошенничеств, 1,2 тыс. краж и не только.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.