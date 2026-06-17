За 5 лет подмосковные компании получили почти 60 млрд руб. поддержки

За 5 лет — с 2021 по 2025 год — предприятия Подмосковья получили внушительный объем финансовой поддержки: им одобрили 174 льготных займа на общую сумму 59,3 млрд руб. Средства поступили как от федерального Фонда развития промышленности, так и от ФРП региона. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.