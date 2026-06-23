Жителей Подмосковья пригласили на семейный фестиваль «Рябинушка» в Коломне
Семейный фестиваль «Рябинушка» пройдет в Коломне
Фото: [Министерство культуры и туризма Московской области]
Третий семейный фестиваль «Рябинушка» пройдет в Коломне. В его рамках будут чествовать выдающиеся семьи Подмосковья, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«В этом году в центре внимания окажутся семейные пары, отметившие со дня свадьбы 60–65 лет, а также трудовые династии — семьи, в которых любовь к своему делу передают из поколения в поколение», — отметили в министерстве.
В программе фестиваля выступления творческих коллективов, мастер-классы по резьбу по дереву, лоскутному шитью, изготовлению богородской игрушки, плетению кос, созданию украшений.
Мероприятие состоится 3–4 июля на Соборной площади Коломенского Кремля. Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.
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