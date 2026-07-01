Жители и гости Орехово-Зуевского округа смогут посетить фестиваль «Вар-Варенье»

В субботу, 4 июля, в парке культуры и отдыха «Дулевский» Орехово-Зуевского округа пройдет ежегодный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут конкурс «Вар-вареньеваров», на котором участники сварят варенье по своим оригинальным рецептам и угостят им всех желающих, а также парад и конкурс бабушек «Ягода-малинка», выставка огородных пугал «Чудо огородное» и площадка дизайнерских идей «Вар-вареньевые шляпы». Для детей подготовят сладкую территорию отдыха и развлечений. Кроме того, в рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки с оригинальными фотозонами, праздничная выставка-ярмарка, разнообразные творческие мастер-классы и музыкальная программа «Сладкая жизнь».

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